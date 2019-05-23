Basın Danışmanları Platformu'ndan AA'ya taziye
12 saat önce
Basın Danışmanları Platformu, Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Basın Danışmanları Platformu, Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:08 Kaynak: AA
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Nişancı'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından Basın Danışmanları Platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Görevi başındayken üzücü bir şekilde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve başta AA olmak üzere meslek camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."
Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı
Uçurumdan Düşen AA Muhabirinin Cansız Bedeni Bulundu
Cumhurbaşkanlığından Yeni Askerlik Sistemine İlişkin Açıklama
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi