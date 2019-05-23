Son Dakika Haberleri: Basın Danışmanları Platformu'ndan AA'ya taziye

Basın Danışmanları Platformu'ndan AA'ya taziye

12 saat önce

Basın Danışmanları Platformu, Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı.

Basın Danışmanları Platformu'ndan AA'ya taziye, System.String[]
Basın Danışmanları Platformu, Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Nişancı'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından Basın Danışmanları Platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Görevi başındayken üzücü bir şekilde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve başta AA olmak üzere meslek camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:08 Kaynak: AA
Twitter, 10 Mayıs, Bayburt, Anadolu Ajansı, Güncel
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