Basın Demokrasilerin Vazgeçilmez Unsurudur"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, basının halkın en kısa zamanda ve en doğru şekilde bilgi almasına vesile olan, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu bildirdi.

Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, olayları, ilkeli yayıncılık anlayışıyla tarafsız bir şekilde halka aktarmanın basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almanın da vatandaşın en doğal hakkı olduğunu belirtti.



Böyle önemli bir mesleğin mensupları gazetecilerin çalışma şartlarının zorlukları ve yaşadıkları sorunlardan ziyade, vazifelerinin yüklediği sorumluluklarını her zaman ön planda tutmayı bildiklerine dikkati çeken Aydın, "Her kesimi yakından ilgilendiren ve hayatımızın önemli bir parçası olan medya sektörü, biz yerel yöneticiler için de büyük önem taşımaktadır. Şehrimize kazandırdığımız hizmetlerin halkımıza duyurulması ve eksik kalan yönleri için kalıcı çözümler bulunması, basın mensuplarımızın yaptıkları haberler sayesinde olmaktadır." ifadelerini kullandı.



Aydın, şunları kaydetti:



"Bu bilinçle hareket ederek günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde halkımızı aydınlatan, bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu üstlenen, bu meşakkatli mesleği fedakarca bugüne kadar sürdürmüş ilimizin kıymetli basın mensuplarının ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Bu vesileyle görevi başındayken yitirdiğimiz İsmail Güneş kardeşimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm gazetecilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

