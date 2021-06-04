Basın Duyurusu 04.06.2021 - Son Dakika

BASIN DUYURUSU

Batman İli Merkez İlçesi Binatlı Köyü mülki sınırları içerisinde F. O. isimli şahsın işlettiği ruhsatsız kahvehane görünümlü binada, gece saatlerinde kumar oynatıldığı yönünde istihbarı bilgiler alınmıştır.

Batman İl J. K. lığı Merkez İlçe J. K. lığınca 27 Mayıs 2021 ve 03 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan operasyon neticesinde söz konusu yerde kumar (tombala) oynatıldığı tespit edilmiş olup, işletme sahibi ve çalışan şahıslar hakkında T. C. K. 228. maddesi gereğince Kumar İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem başlatılmıştır.

Kumar (tombala) oynayan 31 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununu 34. maddesi gereğince 42. 160 TL., 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırılıktan 15. 104 TL. olmak üzere toplam 57. 264 TL. İdari para cezası uygulanmış, 2 adet tombala makinası, 2 adet üfürme makinası, 1 adet ses anfisi, 1 adet jeneratör, 2 adet kamera, 3 adet görüntü birimi televizyon, 300 adet tombala kağıdı, 200 adet tombala topu ve 250 adet tombala pulu ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.