Basın Duyurusu 14.06.2021 - Son Dakika

Batman İl J. K. lığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Mrk. J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde Merkez Demirlipınar Köyünde meydana gelen "Baz İstasyonundan Hırsızlık" olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında;

Merkez Demirlipınar Köyünde Vodafone şirketine ait baz istasyonundan 24 adet 150 Amperlik akünün çalındığı ihbarı alınması üzerine, bahse konu olay ile ilgili olarak, "Jandarmanın Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez J. Krk. K. lığı ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde; şirket çalışanlarının olay mahallinde çelişkili ifadelerinden şüphelenildiği ve ekip aracında benzer akülerin görülmesi üzerine, çalınan akülerle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Vodafone Bölge Müdürlüğünden çalınan akülerin seri numarası istendiğinde, ekip aracının arkasında bulunan akülerin seri numaralarının aynı olduğu tespit edilmesi üzerine şirket çalışanı konumundaki 2 şüpheli şahıs yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, gerekli adli işlemlerinin ardından Batman 1. Sulh Ceza Mahkemesinde alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.