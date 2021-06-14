Basın Duyurusu-2 14.06.2021 - Son Dakika

Batman İl J. K. lığı Beşiri/Oğuz J. Krk. K. lığı sorumluluk sahası içerisinde bir adet yaralı Şahin Kuşunun bulunması olayı; Beşiri ilçesi Oğuz J. Krk. K. lığı sorumluluk sahasında, köyde ikamet eden bir vatandaş arazide hayvanlarını otlattığı esnada doğada yaralı halde Doğangiller (Falconidae) Familyasının, Gündüz Yırtıcı Kuşları (Falconiformes) alt takımından olan Şahin kuşu bulduğunu Jandarmaya haber vermesi üzerine, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bahse konu bölgeye giderek vatandaştan yaralı kuşu teslim almışlardır. Doğada nadir bulunan Şahin Kuşu bir kafese konularak Jandarma Karakoluna getirilmiş ve aynı gün Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir. Yaralı Şahin kuşu tedavisinin yapılmasına müteakip doğal ortamına bırakılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.