Basın Duyurusu (2021-67) - Son Dakika

Basın Duyurusu (2021-67)
03.06.2021 17:18
2021 yılında yapılacak olan merkezi sistem sınavlarından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına (2021-LGS) katılacak adayların T. C.
2021 yılında yapılacak olan merkezi sistem sınavlarından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına (2021-LGS) katılacak adayların T. C. kimlik kartı başvuru işlemleri ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemleri için 05 Haziran 2021 Cumartesi günü 10: 00-16: 00 ile 06 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında İlimiz İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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