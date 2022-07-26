Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü

26.07.2022 13:50
Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü

İstanbul Basın Ekspres yolunda yolun ortasında duran kadına otomobil çarptı.

İstanbul Basın Ekspres yolunda yolun ortasında duran kadına otomobil çarptı. Semiha Bilici, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Basın Ekspres Karayolu Bahçelievler mevkii TEM istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BFP 878 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., iddiaya göre sol şeritte yolun ortasında duran Semiha Bilici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilici metrelerce savruldu. Otomobil sürücüsü M.A. aracından inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası Semiha Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Semiha Bilici'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. Öte yandan otomobil sürücüsü M.A gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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