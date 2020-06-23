BASIN EKSPRES'TE GÖZ GÖRE GÖRE SUYA GİRİP MAHSUR KALDI - Son Dakika

İSTANBUL -(Havadan Görüntülerle)BASIN EKSPRES'TE GÖZ GÖRE GÖRE SUYA GİRİP MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Basın Ekspres yan yolda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Su tahliyesi yapılarken sürücüsünün biriken suya girmesiyle mahsur kalan bir TIR'ı iş makinesi çekerek kurtardı. Bazı sürücülerin biriken su nedeniyle tehlikeye aldırmadan oradan geçtiği görüldü. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Basın Ekspres yan yol Atatürk Havalimanı istikameti Bahariye Caddesi katılımında oluşan yağmur suyu birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. Su basan yolun tahliyesi sırasında tehlikeye aldırmadan biriken suya sürücüsünün girip ilerlediği bir TIR da mahsur kaldı. TIR daha sonra iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı. Bu olayın ardından bazı sürücülerin de aynı yerden geçtiği görüldü. Su basan yan yol ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.