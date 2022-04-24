Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı

24.04.2022 12:02

- Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı Basın Ekspreste Yenibosna istikametinde seyir halinde ilerleyen minibüs bariyerlere çarpıp takla attı.

- Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Basın Ekspreste Yenibosna istikametinde seyir halinde ilerleyen minibüs bariyerlere çarpıp takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Basın Ekspreste yolu Yenibosna istikametinde 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bahar idaresindeki 34 GSC 89 plakalı minibüs seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs bariyerlere çarpıp, takla attıktan sonra devrildi .

Minibüste bulunan Mustafa Bahar ve Ömer Karaaslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekibi yol üzerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Tedavi edilmeleri için hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla minibüs yoldan kaldırılırken trafik yeniden normale döndü.

"Durumları iyiydi"

Olayı görgü tanıklarından Ozan Gürtaş, korktuklarını ifade ederek, "Ben kulübede oturuyordum bir ses duydum araç bariyerlere vurup takla attı. Hemen ambulansı aradım ekipler geldi müdahale ettiler" dedi.

Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı
Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Basın Ekspreste minibüs takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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