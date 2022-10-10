Basın Ekspres'te otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürülürken, trafikte yoğunluk oluştu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki aracın ön tarafından dumanlar çıkması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Kaputtan yükselen dumanlar gittikçe arttı ve aracın ön tarafı alev alev yanmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen Özel Harekat polisleri ve vatandaşlar durarak, yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.