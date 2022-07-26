Basın Ekspres yolu Bahçelievler mevkii TEM istikametinde sabah saat 05.00 sıralarında, 06 BFP 878 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., iddiaya göre sol şeritte yolun ortasında duran Semiha Bilici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilici yola savrulurken, M.A. aracından inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Bilici'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yolun güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın olduğu noktayı kapatarak, delil aradı. Semiha Bilici'nin cansız bedeni çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.A gözaltına alındı. M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... BASIN EKSPRES'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika

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