Son dakika haber... BASIN EKSPRES'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber... BASIN EKSPRES'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

26.07.2022 12:36

Son dakika haberlerine göre BASIN Ekspres Karayolu'nda otomobilin çarptığı Semiha Bilici, olay yerinde hayatını kaybetti.

BASIN Ekspres Karayolu'nda otomobilin çarptığı Semiha Bilici, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Basın Ekspres yolu Bahçelievler mevkii TEM istikametinde sabah saat 05.00 sıralarında, 06 BFP 878 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., iddiaya göre sol şeritte yolun ortasında duran Semiha Bilici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilici yola savrulurken, M.A. aracından inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Bilici'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yolun güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın olduğu noktayı kapatarak, delil aradı. Semiha Bilici'nin cansız bedeni çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.A gözaltına alındı. M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Bahçelievler, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BASIN EKSPRES'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... BASIN EKSPRES'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
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