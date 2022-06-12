Basın Ekspres'te yağmur - Son Dakika
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Basın Ekspres'te yağmur

12.06.2022 11:49
Basın Ekspres'te yağmur

İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor.

İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor. Yağış Basın Ekspres Yolunda da kendisini gösterdi.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından aralıklı sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Basın Ekspres Yolu'nda yağmur aniden bastırdı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.


Basın Ekspres'te yağmur
Basın Ekspres'te yağmur
Basın Ekspres'te yağmur
Basın Ekspres'te yağmur
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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Ekspres'te yağmur - Son Dakika

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