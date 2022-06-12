İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor. Yağış Basın Ekspres Yolunda da kendisini gösterdi.
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından aralıklı sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Basın Ekspres Yolu'nda yağmur aniden bastırdı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Basın Ekspres'te yağmur - Son Dakika
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