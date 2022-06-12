İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor. Yağış Basın Ekspres Yolunda da kendisini gösterdi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Basın Ekspres'te yağmur - Son Dakika

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