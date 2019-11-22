Son Dakika Haberleri: Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü
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Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü

6 saat önce

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda bir motosiklet sürücüsü onlarca aracın arasında yolda kalan aracı ayakları yardımı ile iterek hem kendi canını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye attı.

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda bir motosiklet sürücüsü onlarca aracın arasında yolda kalan aracı ayakları yardımı ile iterek hem kendi canını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye attı.

Olay, İstanbul'da her gün binlerce araç sürücü tarafından kullanılan Basın Ekspres yolunda yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü arızalanan aracı ayakları ile iterek yol almasını sağladı. Motosiklet sürücüsü davranışı ile hem kendi canını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye attı. Yaşananlar ise o esnada yolda bulunan bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Basın Ekspres'te yok artık dedirten görüntü

Motosiklet, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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