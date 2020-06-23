BASIN EKSPRES YAN YOLU SU BASTI (havadan görüntülerle) - Son Dakika

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA
Basın Ekspres yan yolda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Basın Ekspres yan yol Atatürk Havalimanı istikameti Bahariye Caddesi katılımında oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bir kamyonet su birikintisinin içinde kaldı. Su basan yan yol havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:----------------Havadan görüntüler- Göle dönen yan yol-Suyyun içindeki kamyonet-TIR'ın suyu geçmeye çalışması
-Genel ve detaylar