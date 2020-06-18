Basın Ekspres yanyolu su bastı (Havadan fotoğraflarla) - Son Dakika

Basın Ekspres yanyolu su bastı (Havadan fotoğraflarla)
Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası göle döndü.
Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası göle döndü. Araçların zorlukla ilerlediği cadde havadan görüntülendi.
İstanbul'da beklenen şiddetli yağış gün içinde etkisini gösterdi. Birçok ilçede su baskınları oluşurken yollar da biriken yağmur suları nedeniyle göle döndü. Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan şiddetli yağmur Küçükçekmece'de de etkisini gösterdi. Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası yağmur sonrası göle döndü. Biriken suyun içinden geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen cadde havadan görüntülendi. Ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası biriken su tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:31 Kaynak: DHA
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