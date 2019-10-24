Son Dakika Haberleri: Basın ekspres yolu'nda kamyonet devrildi, trafik oluştu
Son Dakika Güncel Basın ekspres yolu'nda kamyonet devrildi, trafik oluştu

Basın ekspres yolu'nda kamyonet devrildi, trafik oluştu

22 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABasın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde seyir halindeki kamyonet önce bariyerlere ardından aynı yönde önünde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyonet devrilirken her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda trafik oluştu. Kamyoneti kaldırma çalışması sürüyor.

Basın ekspres yolu'nda kamyonet devrildi, trafik oluştu

Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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