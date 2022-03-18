Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

18.03.2022 10:31
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL beklenen kar yağışı Basın Ekspres Yolu'nda da etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL beklenen kar yağışı Basın Ekspres Yolu'nda da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı Basın Ekspres Yolu ve bağlantı yollarında da etkili olmaya başladı. Yollarda karın birikmediği, bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlendi. Kar küreme araçlarıysa yoğun kar yağışı ihtimali olan bölgelere doğru hareket etti.


Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
YORUMLAR
500
İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak

Basın Ekspres Yolu, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Yurt dışına çıkış harcı 150 TL oldu
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
09:54 Savaş, Ukrayna'nın ''güvenli kenti'' Lviv'e de sıçradı! Füze saldırıları ve patlama sesleri duyuluyor
09:46 Tunceli'de komünist başkana protesto: Çöp tesisi için ağaç kesilecek diye belediyenin önünde eylem yaptılar
09:44 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat ve Savaş aynı anda, aynı yerde vuruldu
09:38 Asgari ücrete ikinci zam ihtimali güçlendi! İşte konuşulan rakam
09:32 Putin işgali bitirmek için sadece 4 şey istiyor! İşte Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 10:39:50. #1.13#
SON DAKİKA: Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement