Son Dakika Haberleri: Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

4 dakika önce

Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı Atatürk Havalimanı istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuİSTANBUL - Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün seyir halinde olan otomobile çarpması sonucu meydana...

Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Atatürk Havalimanı istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün seyir halinde olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sebebiyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

Kaza, 07.15 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 LAH plakalı 064 servis aracı, 34 AB 0887 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol tekrar açıldı. Ekipler, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

İstanbul Atatürk Havalimanı, Basın Ekspres Yolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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