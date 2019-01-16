Son Dakika Haberleri: Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: Hafriyat Kamyonu, Polis Otosu ve Öğrenci Otobüsü Birbirine Girdi

Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: Hafriyat Kamyonu, Polis Otosu ve Öğrenci Otobüsü Birbirine Girdi

35 dakika önce

Basın Ekspres yolunda feci kaza: Hafriyat kamyonu, polis otosu ve öğrenci otobüsü birbirine girdi Hafriyat kamyonu, polis otosu ve öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldiİSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bir hafriyat kamyonu ve öğrenci otobüsünün karıştığı...

Basın Ekspres yolunda feci kaza: Hafriyat kamyonu, polis otosu ve öğrenci otobüsü birbirine girdi
Hafriyat kamyonu, polis otosu ve öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bir hafriyat kamyonu ve öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki öğrenciler panik yaşadı.
Kaza sabah saatlerinde Basın Ekspres yolu Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JN 4861 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken şerit değiştiren polis aracına arkadan çarptı. Bu sırada bu iki aracın hemen arkasında bulunan ve içerisinde 45 öğrencinin bulunduğu 34 KJ 7582 Ekrem Yıldız yönetimindeki otobüs hafriyat kamyona çaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otobüsün camları kırıldı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan öğrenciler büyük korku yaşadı.
Kaza sonrası olay yerine çağrılan başka otobüs ile öğrenciler kaza yerinden götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda uzun araç kuyrukları meydana gelirken yolda bulunan araç parçalarını toplamak ve yolu temizlemek için de yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Otobüs Şoförü Ekrem Yıldız "Orta şeritte gelirken tır polis aracına çarptı. Bizde sol şeride çıktık ama ancak bu kadar kurtarabildik. Araçta 45 öğrenci vardı ancak şükürler olsun kimsenin burnu kanamadı. Ancak kaza polis aracının aniden şerit değiştirmesinden kaynaklandı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:52:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: Hafriyat Kamyonu, Polis Otosu ve Öğrenci Otobüsü Birbirine Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]