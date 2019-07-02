Son Dakika Haberleri: Basın Ekspres yolunda kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Basın Ekspres yolunda kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

54 dakika önce

BASIN Ekspres yolunda park halindeki mobil haritalama aracına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Basın Ekspres yolunda kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]
BASIN Ekspres yolunda park halindeki mobil haritalama aracına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Basın Ekspres yolu Mahmutbey mevkii İkitelli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Faruk Has yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde park halindeki 34 ABA 879 plakalı Nimetullah Yiğit yönetimindeki mobil haritalama aracına çarptı. Çapmanın etkisiyle Faruk Has arka camı kırılan aracın içine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:08 Kaynak: DHA
Mahmutbey, Güncel
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