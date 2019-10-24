Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
26 dakika önce
Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:18 Kaynak: İHA
Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
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