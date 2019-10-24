Son Dakika Haberleri: Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

26 dakika önce

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi.

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:18 Kaynak: İHA
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