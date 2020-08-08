BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Son Dakika

BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI BASIN Ekspres, TEM bağlantı yolunda arıza yaptığı iddia edilen otomobile aynı yönde ilerleyen otomobil arkadan çarptı.
BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
BASIN Ekspres, TEM bağlantı yolunda arıza yaptığı iddia edilen otomobile aynı yönde ilerleyen otomobil arkadan çarptı. Kazada her iki otomobilde sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres, TEM bağlantı yolunda saat 02.45 sıralarında meydana geldi. 34 LOJ 96 plakalı aracı kullanan Hüseyin Dağ, ikitelli istikameti yönünde giderken Bahçelievler mevkiine geldiği sırada aracının arıza yapması nedeniyle yol kenarında durdu. 34 MP 3744 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen Hamdi Jawarish ise Dağ'ın aracına henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yaralanan sürücülere yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak incelemede bulundu.
Kazanın meydana geldiği yerde yol aydınlatmasının olmaması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 04:22
Kaynak: DHA
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