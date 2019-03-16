Son Dakika Haberleri: Basın Ekspres Yolunda Trafik Kazası... 3 Yaralı

Basın Ekspres Yolunda Trafik Kazası... 3 Yaralı

56 dakika önce

Basın Ekspres Yolunun Başakşehir istikametinde sollama yapmaya çalışan otomobil, kamyonet ile çarpıştı.

Basın Ekspres Yolunda Trafik Kazası... 3 Yaralı, System.String[]
Basın Ekspres Yolunun Başakşehir istikametinde sollama yapmaya çalışan otomobil, kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerleri aşarak diğer şeride savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 01: 00 sularında Basın Ekspres Yolunun Başakşehir istikametinde Ankara sapağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen sürücü idaresindeki 10 ED 115 plakalı otomobil sollama yapmaya çalışırken 34 GT 5770 plakalı Ertan Eryılmaz idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil bariyerleri aşarak yan şeride savrulurken kamyonet ise bariyerleri parçalayarak durabildi. Kaza anında otomobil içerisinde bulunan kimliği belirsiz 3 kişi yaralandı.

Bulundukları otomobilde sıkışan 3 kişiyi olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bariyerlere sıkışan kamyoneti itfaiye ekipleri bariyerleri keserek kurtardı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:35 Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa
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