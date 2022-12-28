BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİKTE AKIL ALMAZ MAGANDALIK - Son Dakika
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BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİKTE AKIL ALMAZ MAGANDALIK

28.12.2022 09:00

İSTANBUL'da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu.

İSTANBUL'da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Uzun süre bir birlerinin yolunu keserek, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek ilerleyen sürücüler akıl almaz görüntülere neden oldu. Araçların birbirine yaklaştığı sırada pencereden çıkan bir kişi yaklaşarak araca elindeki cisimle vurdu.

Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi. Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü. Otomobillerden biri önüne kıran araca çarpamamak isterken savruldu, bariyerlere vurmak üzereyken durdu. İnanılmaz görüntüler arkadan gelen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BASIN EKSPRES YOLUNDA TRAFİKTE AKIL ALMAZ MAGANDALIK - Son Dakika

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