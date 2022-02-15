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Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

15.02.2022 22:17
Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Basın ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden 3 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan bir kişi arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayı gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşa olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

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Bağcılar, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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