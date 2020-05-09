BASIN EKSPRESTE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI - Son Dakika

Trafiğin yoğun olduğu yerlerden olan Basın Ekspres yolundaki asfalt yenileniyor. Tüm şeritlerin kapalı olduğu yolda trafik yan yoldan sağlanıyor. Yoldaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü , trafiğin yoğun olduğu yerlerde durma-kalkmanın çok sık yapılmasından kaynaklı hasar gören asfaltı yenileme çalışması başlattı. Kavacık Kavşağı-Atatürk Havaalanı-Çobançeşme Kavşağı-Basın Ekspres Yolu- Mahmutbey Batı Kavşağı- Kınalı Kavşağı arası otoyol, kavşak kolları ve bağlantı yollarında yapılan çalışmalar Mahmutbey Batı Kavşağı ile Çobançeşme Kavşağı arasındaki Basın Ekspres yolunda da devam ediyor.

Mahmutbey Batı Kavşağı ile Çobançeşme Kavşağı arasındaki Basın Ekspres Yolu'nda asfalt kazıma çalışmalarının akabinde asfalt yenileme çalışmaları başladı. Üstyapı iyileştirilmesi ve onarım işinin yapımı sırasında da İkitelli-Atatürk Havalimanı istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması ve gönüllü karantina sürecine denk getirilen çalışmalar devam ediyor. Basın Ekspres yolundaki yenileme çalışmaları havadan görüntülendi.

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