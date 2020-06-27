Basın Ekspreste taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Yılmaz OKUR/ Küçükçekmece, Basın Ekspres yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölünen yolda otomobil ve taksinin kafa kafaya çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken, taksi şoförü hayatını kaybetti. Taksideki yolcu ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğa Y.'nin kullandığı 22 UK 565 plakalı otomobil asfaltlama çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ilerken karşıdan gelen ve Adnan Türkmen'in kullandığı 34 TJT 89 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken taksi sürücüsü Adnan Türkmen (55) hayatını kaybetti. Takside bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu ise yaralandı. Taksiye çarptıktan sonra savrulan otomobilin sürücüsü Doğa Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Doğa Y.'ı yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.