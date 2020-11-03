Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde sürdürecek - Son Dakika

Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde sürdürecek

03.11.2020 16:03
Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde sürdürecek, System.String[]

Basın İlan Kurumu, resmi ilan ve reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etme görevini belli illerdeki şubeleri vasıtasıyla yürütürken, yapılan yönetmelik değişikliğiyle yetkili kılınan BİK Yönetim Kurulu, Kurumun faaliyetlerini 81 ile yaydı.

Basın İlan Kurumu, resmi ilan ve reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etme görevini belli illerdeki şubeleri vasıtasıyla yürütürken, yapılan yönetmelik değişikliğiyle yetkili kılınan BİK Yönetim Kurulu, Kurumun faaliyetlerini 81 ile yaydı.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere üç ilde faaliyet gösteren Basın İlan Kurumu (BİK), yıllar içinde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda şube sayısını 6'ya çıkararak faaliyetlerine devam etti.

2004 - 2008'de 6, 2010 - 2015'te ise 29 ilde şube açılması kararı alınmış ve şube sayısı 41'e ulaşmıştı. Basın İlan Kurumu, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren 81 ilde faaliyetlerine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun yeni teknolojik gelişmelerle beraber büyümeye devam ettiğini belirterek, "Son 20 yıllık dönemde belirli bir plan ve program dahilinde içinde bulunduğumuz dijital çağın sağladığı teknolojik imkanlardan maksimum seviyelerde yararlanılmakla birlikte, kuruluş Kanununun verdiği yetkiden hareketle gerekli mevzuat düzenlemeleri de yapılmak suretiyle Kurumumuzun görevleri arasında yer alan ve evrak üzerinde işlem gerektiren muhtelif uygulamalar dijital ortama taşınmış ve böylelikle mekan, mesafe ve zaman mefhumu ortadan kaldırılarak yüklenilen kamu hizmet ve görevinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp icra edilmesi mümkün kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, kurumun teşkiline dair 195 sayılı aynı Kanunun 8. maddesinin üçüncü fıkrasında İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde kurum şubesi açılabilmesi için Genel Kurulun yetkili kılındığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kanunun kurumumuza verdiği yetkiye dayanarak ve dijital teknolojilerden yararlanmak suretiyle Kurumumuz Genel Kurulunun Şubat 2020'deki toplantısında Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde 81 ilde teşkilatlanarak sürdürme kararı alarak bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermiştir. Yönetim Kurulumuz çalışmalarını 1 Kasım 2020 itibariyle tamamlamış ve Basın İlan Kurumu bu tarih itibariyle ülke genelinde yapılanmıştır.

Kurumumuzun gerçekleştirdiği Mevzuat düzenlemeleri ve geliştirdiği uygulamalarla işlemlerinin neredeyse tamamının elektronik ortamda yapılmaya başlanmasıyla beraber, Kurumumuz ülke genelinde şube açmak suretiyle resmi ilan ve reklam yayınına aracılık görevini tek elden yürütmeye başlamıştır. Kararın Türk basınına hayırlı olmasını diliyor, 1961 yılından beri Türk basınının en önemli destekçisi olma misyonumuzun artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Basın İlan Kurumu, Yönetim Kurulu, İstanbul, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde sürdürecek - Son Dakika Ekonomi


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