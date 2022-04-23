Son dakika haber! Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika haber! Atama kararları Resmi Gazete'de

23.04.2022 06:26
Son dakika haber! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu ve Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu ve Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Hülya Deniz Yıldırım görevinden alındı, yerine Bilal Nuri Kestioğlu getirildi.

Adli Tıp Kurumu, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurettin Nezih Anolay, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Hakyemez, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya ve Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Büyük atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Malatya İl Müdürlüğüne, Karabük İl Müdürü Galip Sökmen getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına, Bedri Sinan Gül ile Mustafa Bakır atandı.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacı Haliloğlu, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar Topal, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim Boyraz, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol Ayyıldız, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan görevden alındı, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Emre Duru atandı.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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