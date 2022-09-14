Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan dezenformasyon açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan dezenformasyon açıklaması Açıklaması

14.09.2022 15:02
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan dezenformasyon açıklaması Açıklaması

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, dezenformasyonun basını itibarsızlaştırdığını, artık basının bir silah olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, dezenformasyonun basını itibarsızlaştırdığını, artık basının bir silah olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Erkılınç, Konya'da bir otelde düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda, medya ve Basın İlan Kurumu'nun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, medyayı, basın kuruluşlarını birer iş ortağı gibi gördüklerini dile getirdi.

Basın İlan Kurumu'nun ilgili kanunla belirlenmiş denetleme görevini yerine getirirken bazı kesimlerce eleştirildiğini aktaran Erkılınç, "Bizim bu denetimleri yapmamamız suç. Çünkü bize 'Denetleyin. Denetlemek zorundasın. Ben sana kamunun malını, parasını teslim etmişim. Sen bunu dağıtmakla yükümlüsün ve dolayısıyla denetlemeyi de düzgün yapmalısın' deniliyor." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun şekilde "Basın Ahlak Esasları" konusunda kararlar aldıklarını, kendilerine gelen şikayetler doğrultusunda değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Erkılınç, gelen şikayetlerin yüzde 90'ından fazlasını reddettiklerini ancak basın ahlakı açısından ciddi şekilde "itibar suikastı", "dezenformasyon" sayılabilecek konularda gerekli kararları verdiklerini vurguladı.

Buna rağmen Basın İlan Kurumu'nun aldığı bazı kararların siyasi zemine çekildiğine, kurumun hedef haline getirildiğine değinen Erkılınç, Basın İlan Kurumu'nun denetleme hakkının Anayasa Mahkemesince de belirtildiğini, adil bir şekilde görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Basına destek" mücadelesi verdiklerini, vermeye de devam edeceklerine işaret eden Erkılınç, yasal düzenlemeler sürecinde de gazetelerin, basın kuruluşlarının ayakta kalabilmesi için ellerini taşın altına koyduklarını kaydetti.

"Basına bir kalite gelmeli"

Erkılınç, bu mücadele sırasında kitleleri yanlış yönlendiren haberlerle, kamuoyuna verilen yanlış bilgilerle de karşılaştıklarını belirterek, "Dezenformasyon basını kalitesizleştiriyor, itibarsızlaştırıyor. Artık basın bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Yerel yöneticilere karşı, ülke iktidarına veya muhalefetine karşı hiç fark etmiyor." dedi.

Dezenformasyon örneği olarak son dönemde yaşanan "Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları"na ve "İstanbul'daki metrobüs kazası"na ilişkin yanlış iddialardan bahseden Erkılınç, "Bu tür şeyler basınımızı ciddi bir şekilde itibarsızlaştırıyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Tekrar, eskiden olduğu gibi basın, gerek yerel gerek ulusal mecralarda güvenilirliğini kazanmalı. Yani basın bir şey diyorsa, yorum farklı olabilir, muhalefet veya destekleyici amaçlı olabilir ama yalan haber olmamalı. Basına bir kalite gelmeli." diye konuştu.

Erkılınç konuşmasının ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta ve Karaman'dan gelen gazete sahipleri ve temsilcilerinin sorularını yanıtladı, yerel gazetelerin sorunlarını dinledi.

Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş da toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetelerin ve basın kuruluşlarının yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan dezenformasyon açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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