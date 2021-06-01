Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Çorum'da yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gazetecilerin de sağlık ve güvenlik personeli kadar yük taşıdığını söyledi.

Duran, sektörün sorun ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere Çorum'daki yerel medya temsilcileriyle kentteki bir otelde bir araya geldi.

Toplantıda yerel medya temsilcilerinin talep ve önerilerini dinleyen Duran, BİK'in özellikle Kovid-19 salgını sürecinde yerel medyaya sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

İstişare toplantılarının 32'ncisini Çorum'da düzenlediklerini belirten Duran, gazetecilik kültürünün yaşatılması anlamında yerel basını önemsediğini söyledi.

Gazetecilerin Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca görev yaptığını belirten Duran, "Gazeteciler birer kamu görevlisidir. Özellikle salgın sürecinde en büyük yükü sağlık görevlilerimiz taşıdı, güvenlik güçlerimiz çok büyük yük taşıdı ama gazetecilerimiz de aynı onlar kadar yükü taşıdı. Onlar da en zor şartlarda çalıştılar, gittiler hastanelerden haberler yaptılar, Kovid-19'un etkili olduğu yerlerde bulunmak zorunda kaldılar. Bir çoğu hasta oldu, rahmetli olanlar oldu. Allah rahmet eylesin. Bu anlamda biz de kamu görevi yaptığımızın bilincindeyiz." diye konuştu.

Duran, yerel basının, internet üzerinden yayın yapmaya ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yerel basını çok önemsiyorum, çünkü yerel gazete bu işin membası. İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz. Özellikle il ziyaretlerimde ısrarla dile getirdiğim, gazetelerin internet siteleri, o şehirdeki en fazla ilgi gören, en fazla içerik üreten internet siteler olsun. Ben şahsen gazeteyi kağıdından okumayı seven insanım ama dünyanın nereye gittiğini de hep beraber görmeliyiz. Maalesef birçok vilayette gözlemlediğim, en çok satan, en çok tirajı olan gazete, aynı zamanda en çok okunan internet sitesine sahip değil. Birçok vilayette maalesef gazetelerimiz internet sayfalarına gereken önemi vermiyor. Biz de diyoruz ki hiç olmazsa editöryel altyapı olsa, bir iki eleman tahsis edilse, içerik üretse ve gazetelerimiz kendi gazetecilik kültürlerini bu internet sitelerine aktarsa. Bu anlamda kalkınma ajanslarıyla eğitim çalışmaları yapıyoruz."

Toplantıya, BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, BİK Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Yaldıran, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum Temsilcisi Hacı Odabaş ile yerel medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.