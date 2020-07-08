Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran: "Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi" - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran: "Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Hatay'da katıldığı bir programda "Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi" dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Hatay'da katıldığı bir programda "Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi" dedi.

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Duran, Antakya ilçesinde bir otelde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle düzenlenen "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendime Eğitimi"ne katıldı.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Duran, yerel gazetelerin internet medyasında daha etkin rol almaları amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

İnternet medyasının yaygınlaştığını, giderek öneminin de artacağına işaret eden Duran, salgın sürecinin basılı gazeteleri olumsuz etkilediğinin ve vatandaşı internet medyasına yönelttiğinin altını çizdi.

Yerel gazetelerin de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten Duran, "Biz yerel gazetelerimizin yaşaması ve varlıklarını sürdürmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama kaçınılmaz bir son var, internet medyası. Çok daha hızlı, insanların çok daha kolay ulaşabildiği bir ortam haline geldi. Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi. Toplu bulunulan yerlerde gazetelerimiz artık alınamıyor dolayısıyla da tirajlarında ciddi sorunlar oldu." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara sertifikalarını takdim eden Duran, program sonunda gazetecilerle bir araya gelip sohbet etti.

Basın İlan Kurumu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran: 'Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi' - Son Dakika
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