Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret - Son Dakika
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Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret

03.10.2022 14:22
Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Yeldan'a Basın İlan Kurumu'nun kentteki çalışmaları hakkında bilgi veren Aşkın, icra ve mahkeme ilanlarının resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazeteler için önemli bir yere sahip olduğunu ve Basın ilan Kurumu'nun bu hususta gazeteler ve adli birimler ile de uyum içinde çalıştığını bildirdi.

Arda Aşkın, gazetelerde yayınlanan resmi ilanların hem gazetelerin internet sitelerinde hem de resmi ilan portalında eş zamanlı yayınlanmasıyla daha çok kişiye ulaştığını ifade etti.

Başsavcı Yeldan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Aşkın, Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan "Basının Gözünden Ayasofya" adlı eseri Başsavcı Yeldan'a hediye etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ali Yeldan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret - Son Dakika
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