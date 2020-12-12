Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi - Son Dakika

Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi

12.12.2020 11:51
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi, System.String[]

Basın İlan Kurumu'nca, resmi ilan ve reklamlar ile özel ilanların Türkiye'nin ilan portalı "ilan.gov.tr" internet sitesinde yayınına ilişkin usul ve esasları kapsayan "Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'nca, resmi ilan ve reklamlar ile özel ilanların Türkiye'nin ilan portalı "ilan.gov.tr" internet sitesinde yayınına ilişkin usul ve esasları kapsayan "Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği" ile kurumun ilan portalı, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerle birlikte resmi ilanların yayın mecrası haline geldi.

Türkiye'de mevzuat hükümleri uyarınca yayınlanan resmi ilanların, fikir ve görüş farkı aramaksızın 195 Sayılı Kanunun verdiği yetkiyle gazetelerde yayınına aracılık eden Basın İlan Kurumu, teknolojik gelişmeler doğrultusunda resmi ilanları "ilan.gov.tr" internet sitesi ile elektronik ortama taşımıştı.

Kurum Genel Kurulunca daha önce kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmi ilanların, yayınlama hakkı olan gazetelerin internet sitelerinde de duyurulması zorunluluk haline gelmişti. Resmi ilanların gazeteler ve gazetelerin internet sitelerinde dijital pano (widget) uygulaması üzerinden duyurulmasıyla resmi ilanların daha geniş kitlelere ulaştırılması, hedef kitle ve kamuoyuna etkili bir şekilde şeffaflık prensibi çerçevesinde duyurulması ve özellikle ihale süreçlerinde rekabet ortamının sağlanması hedeflendi.

Resmi ilanların asli yayın mecrası gazeteler olmasına karşılık, Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilanların dijital ortamda duyurulmasını sağlayan Kurumun ilan portalı "ilan.gov.tr", 195 Sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamındaki resmi ilanlar arasında yer alan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 288. maddesinde belirtilen konkordato ve mühlet ilanları ile çeşitli yönetmeliklerle çevrimiçi ortamda duyurulması gereken ilanlar için yeni bir yayın mecrası haline geldi.

Resmi ilan ve reklamlar, elektronik ortamda etkin bir şekilde duyuruluyor

Bunun üzerine Kurum Genel Kurulunca alınan kararlarla, gazeteler, resmi ilan sistemi içerisinde devam ederken, yapılan tüm bu değişikliklerdeki amaç, gazeteleri resmi ilan mekanizması dışında bırakmak yerine teknolojik gelişmeler de gözetilerek mevcut sistemin muhafazası ile birlikte gazeteleri geleceğe hazırlamak olarak belirlendi.

İletişim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda etkin bir şekilde duyurulması ve Kurum olarak elektronik ortamın sağladığı kolaylıklardan ve fırsatlardan yararlanılması bağlamında kabul edilen Yönetmelik, Kurumun resmi ilanların daha çok kişiye ulaştırılması hedefinde önemli bir adım olacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı, gazetelerde ve elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanları tek çatı altında toplayarak resmi ilanlarla alakalı farkındalık oluşturmakta ve resmi ilan yayınının asıl gayelerinden biri olan kamuoyuna duyurulma hedefinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Yaygın, bölgesel ve yerel gazetelerde Basın İlan Kurumu aracılığıyla 81 ilde yayınlatılan yüzlerce resmi ilan, gazeteler ve aynı gazetelerin çevrimiçi yayınlarında ve Kurumun ilan portalında yayınlatılmakta.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği, ilan portalında resmi ilanların yayınına ilişkin esasları, özel ilanların yayınına ilişkin esasları ve kullanım koşulları gibi ana başlıkları kapsıyor.

Basın İlan Kurumu, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi - Son Dakika


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