Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği - Son Dakika

Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği

6 saat önce

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü'nü uzun yıllardır başarıyla sürdüren Tahsin Şahin Erzurum'a tayin oldu.

Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği, System.String[]

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü'nü uzun yıllardır başarıyla sürdüren Tahsin Şahin Erzurum'a tayin oldu. Şahin'in yerine müdürlük görevine ise Gökhan Eren getirildi.


Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü kurulduğundan bu yana müdürlük görevini başarıyla sürdüren Tahsin Şahin Erzurum'a tayin oldu. Şahin sosyal medya hesabından tayinle ilgili bilgilendirmeyi yaparak görev süresince bu güne kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tayini Erzurum'a yapılan Tahsin Şahin'in yerine müdürlük görevine Gökhan Eren getirildi. - BALIKESİR

Basın İlan Kurumu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu
Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]