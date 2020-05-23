Basın İlan Kurumu'ndan açıklama Açıklaması - Son Dakika

Basın İlan Kurumu'ndan açıklama Açıklaması

Basın İlan Kurumu, bir gazetede yer alan "İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un isteği doğrultusunda söz konusu gazeteye müeyyide uygulandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Basın İlan Kurumu'ndan açıklama Açıklaması, System.String[]

Basın İlan Kurumu, bir gazetede yer alan "İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un isteği doğrultusunda söz konusu gazeteye müeyyide uygulandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada, gazetenin nüshasında "Rekor 'Altun' cezası" manşetinin kullanıldığı belirtilerek, bu manşet altında yapılan haberde, Basın İlan Kurumu'nun söz konusu gazeteye "Fahrettin Altun'un isteği doğrultusunda müeyyide uyguladığı" iddia edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, manşet ve haberin doğruları yansıtmadığı ve gerçeği çarpıttığı belirtildi.

Söz konusu gazetenin "Saraydaki gücünü kullanan Fahrettin Altun istedi" üst başlığıyla verdiği "Rekor 'Altun' cezası" manşetinin, "Haberciliğe sopa" spot başlığı ve ifadelerin, gazetenin daha önce de ceza almasına neden olan taraflı, kışkırtıcı ve hedef gösterici dil ve üslubuna örnek teşkil ettiği kaydedildi.

1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu'nun istek veya talimatla hareket etmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, haberin yer aldığı gazeteye Basın Ahlak Esasları ve kurumun sorumlu olduğu mevzuat maddelerinin ihlal edildiği için yasal müeyyide uygulandığı belirtildi.

Hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilinin esefle kınandığı belirtilen açıklamada, "Basın İlan Kurumu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kararlarında ve yaptırımlarında başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalar ve Basın Ahlak Esasları ile belirlenmiş mevzuat çerçevesinde açık ve şeffaf kararlar almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu, Fahrettin Altun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Basın İlan Kurumu'ndan açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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