Basın İlan Kurumu Manisa Şubesinden, Zafer Kalkınma Ajansına proje başvurusu - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK) Manisa Şube Müdürlüğü, ildeki basın kuruluşlarını desteklemek üzere hazırladığı "Yerel Basında İnternet Haberciliği" konulu eğitim projesini, Zafer Kalkınma Ajansına sundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, BİK Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, kalkınma ajansının 2021 yılı teknik destek programı için hazırlanan proje taahhütname metnini, Manisa yatırım destek ofisi yetkililerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yerel basına verilen desteklerle zor şartlarda yayıncılık yapan gazetelere destek olmaya devam ettiklerini belirterek, yerel basının yerel kalkınmada önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kurum olarak yerel gazetelerin en büyük destekçisi olduklarını belirten Kahraman, "Kalkınma ajansları, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artırılmasında rolü çok büyük. Yerel gazetelerimizin de kalkınmada göz ardı edilemeyecek katkıları var. Gelişen şartlara uyum sağlamaları ve dijital dünyaya ayak uydurmaları için gayretimiz sürüyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğümüzün desteği ve yönlendirmesi ile Manisa'daki gazetelerimiz için bir eğitim programı gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cansu Uyar da ilgili evrakın incelenerek destek konusunda kararın verileceğini, Manisa'daki yerel gazeteleri desteklemekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Yusuf Kahraman, Uyar'a Basın İlan Kurumu yayınlarından "50. Yıl" kitabını hediye etti.