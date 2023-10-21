 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Basın İlan Kurumu'nun veri sistemi sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesini düşürdü - Son Dakika

Basın İlan Kurumu'nun veri sistemi sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesini düşürdü

Son Güncelleme: 21.10.2023 17:28

Basın İlan Kurumu'nun sağlam ve güvenilir şekilde oluşturduğu internet haber sitelerine yönelik veri sistemi, sahte trafik sağlayan sitelere darbe vurdu. Sitelere sahte trafik sağlayan firma ile bir gazetecinin diyaloğu sektörde gelinen son durumu gözler önüne serdi.

Basın İlan Kurumu'nun 1 Nisan 2023 tarihinde uygulamaya soktuğu resmi ilan ve reklamların gazete ve dergilerden sonra internet haber sitelerinde de yayımlanması, işini layıkıyla yerine getiren haber sitelerine can suyu oldu. Yeni yönetmelikle beraber, basın emekçileri özlük haklarını güvence altına alırken, mevzuatı tam anlamıyla uygulayan basın kuruluşları da önemli bir dönüşüm yaşadı. Yeni yönetmelikle beraber, sahte trafikle bugüne kadar gelen ve aynı yönetimi devam ettiren internet haber sitelerinin de maskesi düştü.

SAHTE FİRMALAR DUVARA TOSLADI

Basın İlan Kurumu'nun oluşturduğu sağlam ve güvenilir teknik altyapı, tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Bugüne kadar sahte trafikle beslenen siteler ve bunlara bu imkanı sağlayan sahte firmalar da duvara tosladı. Son günlerde, sitelere sahte trafik sağlayan firma ile bir gazetecinin diyaloğu sosyal medyada adeta gündem oldu. İnternet haber sitelerine sahte trafik sağlamayı vadeden firma yetkilisinin telefon görüşmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

SES KAYDI HER ŞEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

WhatsApp gruplarında paylaşılan görüşmeye ait ses kaydı, internet haber sitelerinin trafik bilgilerini nasıl manupule edilmeye çalışıldığını gözler önüne serdi. 14 yıldır hizmet verdiği diyalogdan anlaşılan firma temsilcisi, Basın İlan Kurumu'mun sistemine müdahale etmekte zorlandıklarını, sorunu bir türlü çözemediklerini söylemesi, Basın İlan Kurumu'nun sağlam bir temelle bu işe başladığını açık göstergesi oldu.

İLAN ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Basın İlan Kurumu'nun analitik sistemini çözemediklerini anlatan sahte trafik sağlayıcısı, bu nedenle yeni müşteri kabul etmediklerini görüşmede anlatmaya çalışıyor. Yeni yönetmeliğe göre, internet haber sitelerinin Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alabilmesi için, personel şartı, zorunlu içerik şartı gibi bazı kriterlerin yanı sıra tekil ziyaretçi şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Haber siteleri bulundukları ilin kategorisine göre, belirlenen sayıda ziyaretçiyi sitesine getirip, sayfalarını görüntületmesi halinde resmi ilan alabiliyor.

Hukuk, 3. Sayfa, Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Basın İlan Kurumu'nun veri sistemi sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesini düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş
17:53 Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:21 Refah Sınır Kapısı'nı insani yardıma açan İsrail, yakıt geçişine izin vermedi
17:19 Basın İlan Kurumu'nun veri sistemi sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesini düşürdü
16:52 İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze'ye destek oldular
16:48 Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi
16:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramı bitirmek için harekete geçilmeli
15:50 9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu
15:32 Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek
15:35 25 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kafası ve bacakları köy meydanında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 18:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Basın İlan Kurumu'nun veri sistemi sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesini düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement