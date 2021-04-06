Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101'inci yaş gününü kutladı.

AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret eden Bayraktar, Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak için kurulan AA'nın, o günden bugüne büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Bayraktar, özverili anlayışla zaman ve mekan mefhumu gözetmeden çalışan, ülkenin güvenilir, doğru ve milli sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladığını kaydetti.

Sansar ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.