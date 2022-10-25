Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt - Son Dakika
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Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt

25.10.2022 16:47
Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt

Basın İlan Kurumu, son dönemde dezenformasyon yasasının da devreye girmesinin ardından ortaya atılan 5 iddiaya karşılaştırmalı olarak yanıt verdi.

Sosyal medya düzenlemesi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte sosyal medyada yalan ve yanlış bilgi yayanlara yönelik ağır cezaların önü açıldı. Sosyal medyada ve basınla ilgili bu dezenformasyon yasasının ardından basınla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı.

5 İDDİAYA 5 YANIT

Basın İlan Kurumu ise vatandaşların aklındaki kafa karışıklarını gidermek adına yaygın olarak dile getirilen 5 iddiaya yanıt verdi. Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan görsellerde, iddiaların karşılığı ayrıntılı olarak ele alındı.

İşte Basın İlan Kurumu tarafından paylaşılan 5 görsel:

Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt
Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt
Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt
Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt
Basın İlan Kurumu'ndan 5 iddiaya, karşılaştırmalı yanıt
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