Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Karakaya, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Karakaya, AA'nın

Basın İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karakaya, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Karakaya, haber kategorisinde Burak Akay'ın çektiği " Çanakkale'de Orman Yangını" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco imzalı "Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor" fotoğrafına oy veren Karakaya, Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesini seçti.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her fotoğrafın birbirinden güzel, anlamlı olduğunu belirterek seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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