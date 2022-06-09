BİK, bu sayede tebligatların daha güvenilir ve daha hızlı iletileceği, kırtasiye ve gönderim giderlerinden de tasarruf sağlanacağı bir sisteme geçecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Basın İlan Kurumu 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne geçti - Son Dakika

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