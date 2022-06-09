Basın İlan Kurumu "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi"ne geçti - Son Dakika
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Basın İlan Kurumu "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi"ne geçti

09.06.2022 11:41
Basın İlan Kurumu "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi"ne geçti

Basın İlan Kurumu (BİK), gazetelere gönderdiği tebligatların posta yerine "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)" ile yapılacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu (BİK), gazetelere gönderdiği tebligatların posta yerine "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)" ile yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Basın İlan Kurumu yönetmeliğine eklenen 114/A maddesiyle kurumun gazetelere gönderdiği tebligatlar artık UETS üzerinden yapılacak.

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde kurum tebligatlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre hüküm altına alındığından BİK'in gazetelere yolladığı tebligat mahiyetindeki yazılar kapalı zarf usulüne göre posta yoluyla gönderiliyordu.

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2022 tarihli ve 31861 sayılı nüshasında yayınlanan değişiklikle tebligatlar artık UETS ile yapılacak.

BİK, bu sayede tebligatların daha güvenilir ve daha hızlı iletileceği, kırtasiye ve gönderim giderlerinden de tasarruf sağlanacağı bir sisteme geçecek.

UETS adresleri 2 ay içinde bildirilecek

Öte yandan resmi ilan yayını ile alakalı gazetelerin UETS adreslerini 2 ay içinde BİK şubelerine bildirmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

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Kaynak: AA

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