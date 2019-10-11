Basın İlan Kurumu ve İŞKUR'dan basın sektörüne istihdam katkısı

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR ) arasında "Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen "İşbaşı Eğitim Programlarının" Bursa İline dair değerlendirme raporu açıklandı.



Raporda, 2016 yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Basın İlan Kurumu (BİK) arasında imzalanan ve basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirmesinde önemli rol oynayan işbirliği protokolünün yenilenerek devam ettiği hatırlatıldı.



Bir yılda 93 katılımcı istihdam edildi



Türkiye İş Kurumu ve Basın İlan Kurumu arasında Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği protokolü kapsamında düzenlenen işbaşı eğitim programlarının "Asistan Stajyer Muhabir, Foto Muhabiri, Foto Röportaj, Gazete Muhabiri, Muhabir, Radyo ve Televizyon Muhabiri, Televizyon Muhabiri ve Yazılı Basın Muhabiri" mesleklerine ait kodlarla 9 aya kadar düzenlenebildiği belirtildi. İşbirliği protokolü kapsamında Bursa İŞKUR ve BİK Bursa Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucunda, toplam 53 adet program açıldığı, açılan programların 30 tanesinin 9 aylık süresinin sona erdiği, 11 tanesinin devam ettiği bilgisinin yer aldığı raporda 93 katılımcının bu imkandan faydalanarak sektörde istihdam edildiği kaydedildi.



Protokol kapsamında katılımcıların yüzde 50,5'i gazete muhabiri, yüzde 45,16'sı muhabir olarak mesleğe adım attı. Raporun, istihdam analizi bölümünde, İş Başı Eğitim Programını başarıyla bitiren katılımcıların yüzde 85.71'inin ilgili meslekte çalışmaya başladığı, akabinde ortalama 156 fiili gün istihdamda kalmaları ile programın çoğunlukla başarılı olarak devam ettiğine vurgu yapıldı.



Gazetecilik zor ama itibarlı



Program bittikten sonra sektörde istihdamı devam edenlerin ortalama gün sayısının 274 olduğu, istihdam süresi ortalamasının diğer meslek gruplarına göre fazla olmasında ise gazetecilik mesleğinin zor ancak toplum içinde itibarlı olmasının etken olduğu vurgulandı. Ayrıca eğitim sürecinde mesleğin sorunları, meslek sevgisi, meslek etiği, mesleğin toplumsal öneminin disiplinli ve prensipli olarak katılımcılara aktarılmasının, programlarda kalıcılığı artırdığına değinildi.



İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında Bursa'da işbaşı eğitim programları için 849.155,00. TL sözleşme imzalandığı, gazetelerin dışında yayıncılara da ulaşılması halinde bu desteğin artacağı ifade edildi. - BURSA