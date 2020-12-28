Basın İlan Kurumu yeni logosuyla kurumsal kimliğini yeniledi - Son Dakika

Basın İlan Kurumu yeni logosuyla kurumsal kimliğini yeniledi

28.12.2020 14:25
Basın İlan Kurumu yeni logosuyla kurumsal kimliğini yeniledi, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK), günün şartlarına uyacak nitelikte, akılda kalıcı, tasarımı güçlü yeni logo ve tipografisiyle kurumsal kimliğini yeniledi.

Basın İlan Kurumu (BİK), günün şartlarına uyacak nitelikte, akılda kalıcı, tasarımı güçlü yeni logo ve tipografisiyle kurumsal kimliğini yeniledi.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre yeni tasarım, sadece fiziksel ortamda değil dijital ortamlarda da devam eden gazetecilik mesleğine ve dijital dönüşüme vurgu yapıyor. Kurumsal kimlikte kullanılan görsel gelenekten ilham alırken, kurumun gelecek projeksiyonunu da yansıtıyor.

Kurumun yeni logosunda kullandığı kahverengi, yazılı basının en temel sarf malzemesi olan ve medeniyet hamurundan elde edilen gazete kağıdını sembolize ediyor. Logo, BİK'in 60 yılık tecrübesini yansıttığı gibi yazılı basının oturmuş kültürünü ve bu tecrübesi ile bugünün gazeteciliğinin gerekliliklerini sentezleyerek ortaya sunduğu yeni gazeteciliği de vurguluyor.

Osmanlı döneminde İznik çinilerinin en gözde rengi olan turkuaz; kurulduğu 1961 yılından bugüne basın sektörüne katkı sağlayan, sektörün varlığını sürdürmesinde ve dönüşümünü gerçekleştirmesinde ana aktörlerden biri olan BİK'in, bu vizyonuna dikkat çekerken geleceği, dijitalleşmeyi ve kurumun bağımsızlığını da temsil ediyor.

Logo aynı zamanda taş, kemik, deri, parşömen, kağıt, bilgisayar ile devam eden yazma yolculuğunu ve yeni mecralarda devam edecek bir serüveni de anlatıyor.

Gelenekten beslenen, geleceğe hazır ve tüm çalışmalarıyla yazılı basının arkasındaki devlet güvenini temsil eden yeni logo ve tipografi, Kurumun Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm kullanım alanlarında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak.

Basın İlan Kurumu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu yeni logosuyla kurumsal kimliğini yeniledi - Son Dakika


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