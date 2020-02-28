Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım - Son Dakika
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Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım

6 saat önce

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine şube müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak.

Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım, System.String[]

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine şube müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak.

Basın İlan Kurumu açıklamasına göre, söz konusu maddi destekten faydalanmak isteyen basın derneklerinin 31 Mart 2020 tarihine kadar kurumun bulunduğu şube müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen basın dernekleri için başvuru evrakları kurumun web sitesinde yer alıyor.

Yardım talep eden gazeteci derneğinin, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle, bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, TC kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içeren belgeleri, kurum başvuru dilekçesi ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor.

Ayrıca üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin, bulunduğu yerdeki İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olması şartı aranıyor.

Üye listesinin, listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğüne onaylatılmış olması da şartlar arasında yer alıyor.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzum görülen hallerde gazeteci derneklerinden bilgi ve belge talep edebilecek.

Basın İlan Kurumu, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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