Basın İlan Kurumundan basına

Basın İlan Kurumu (BİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı yerel ve ulusal yayın yapan gazetelere yaptıkları "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşetiyle çıkma çağrısına destek veren basın kuruluşlarına teşekkür etti.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, koronavirüs pandemisiyle mücadelede en önemli unsurlardan birinin, doğru bilgilendirilme olduğuna işaret etti.

Devletin bu konuda tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele yürüttüğüne vurgu yapan Duran, ilgili bütün bakanlıklar ve kurumların, ciddi işbirliği içinde çalıştığını, istisnalar dışında toplumun her kesiminin salgınla baş etme noktasında büyük gayret ve fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

Duran, Basın İlan Kurumu olarak, yerel ve ulusal yayın yapan gazetelere "Evde Kal, Sağlıkla Kal" sloganlı ortak manşetle çıkma çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Amacımız, küresel salgınla mücadelede hayati önem arz eden tedbirlerin geniş kitlelere duyrulmasıydı. Virüsle mücadeleyi, mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve uygulanacak kuralları toplumun her kesimine, en doğru bir biçimde ulaştırmak için gayret eden yazılı basınımız bu çağrımıza olumlu karşılık verdi. Türkiye'nin her köşesine ulaşan gazetelerimiz çağrımıza uyarak 'Evde Kal, Sağlıkla Kal Türkiye' dedi. Çağrımıza destek veren, her zaman olduğu gibi halkımızı bilgilendirme konusunda üzerine düşen sorumluluk ve vazifeleri hakkıyla yerine getiren yazılı basınımıza ve fedakar basın emekçilerine teşekkür ederiz. Sağlıklı günlere ve her zamankinden daha güçlü bir Türkiye'ye en kısa zamanda erişmek üzere."