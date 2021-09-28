Basın İlan Kurumundan Birgün gazetesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK), Birgün gazetesinde bugün yayımlanan "Susturamayınca ceza yağmuruna tuttular" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BİK'ten yapılan açıklamada Birgün gazetesinin, 28 Eylül 2021 tarihli nüshasının 1. sayfasında "Susturamayınca ceza yağmuruna tuttular" ve devamı 6. sayfasında "İlan değil, ceza kurumu" başlıklı gerçeğe aykırı bilgiler içeren bir haberin yayınlandığının görüldüğü aktarıldı.

Söz konusu yazı içeriğinde Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan naklen "Kurum, Cumhuriyet'e ise 74 gün ceza verdi" ifadesine, ayrıca kurumun Yönetim Kurulu tarafından Sözcü gazetesine verilen 4 günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi hakkında bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı konuda Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin 27 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı gerçek dışı haberlerle ilgili olarak kurumumuzun internet sitesi üzerinden (https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/kamuoyu-duyurusu-2/ ve https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/kamuoyu-duyurusu-3/) aynı gün yayınlanan kamuoyu duyurularına rağmen, böyle bir haberin yapılmış olması basın özgürlüğünün sınırlarını aşan ve kötü niyetli bir tutumdur. Bu haberle ilgili kurumumuz her türlü hukuki yola başvuracaktır."