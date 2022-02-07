Basın İlan Kurumundan Büyükşehir\'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu İl Müdürü İdris Cirit, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk'ü konuk etti. Ziyarette, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu da yer aldı.

Kurumun görevleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kendi yayınları olan kitapları hediye etti. Başkanvekili Palabıyık da, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini konuklarına hediye etti.