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Basın İlan Kurumundan Sözcü gazetesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Basın İlan Kurumundan Sözcü gazetesi açıklaması Açıklaması

28.09.2021 12:26
Basın İlan Kurumundan Sözcü gazetesi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK), dün Sözcü gazetesinde yayınlanan "Yargının Kusur Bulmadığı Yazı ve Haber İçin Basın İlan Kurumu Ceza Kesti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK), dün Sözcü gazetesinde yayınlanan "Yargının Kusur Bulmadığı Yazı ve Haber İçin Basın İlan Kurumu Ceza Kesti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Basın İlan Kurumundan yapılan açıklamada, Sözcü gazetesinin 27 Eylül tarihli nüshasının 1. sayfasında "Yargının Kusur Bulmadığı Yazı ve Haber İçin Basın İlan Kurumu Ceza Kesti" ve devamı 11. sayfa ile "sozcu.com.tr" internet sitesinde "Yargı Kusur Bulmadı Basın İlan Ceza Kesti" başlıklı bir haber yayınlandığı aktarıldı.

Kurumun Yönetim Kurulunun 22 Eylül 2020 tarihli toplantısında, Sözcü gazetesinin bir haberinin Basın Ahlak Esaslarını ihlali nedeniyle gazetenin resmi ilan ve reklamlarının 4 gün süre ile kesilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, alınan tüm müeyyide kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğu, gazetelerin itirazları neticesinde mahkemeye intikal eden dosyaların mahkemenin kesin kararına müteakip uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Sözcü gazetesinin söz konusu müeyyide kararı üzerine, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurduğu, anılan mahkemenin 31 Aralık 2020 tarihli kararı ile gazetenin itirazının kesin olarak reddedildiği aktarılarak, "Böylece Kurumumuzun tesis etmiş olduğu müeyyide işlemi hukuka uygun bulunarak kesinleşmiş, bu aşamaya kadar söz konusu karar Kurumumuzca uygulanmamış olup, yargı kararının tebliği ile birlikte işleme konulmuştur." denildi.

Haberde bahsi geçen ve BİK ile mahkemeye sunulan savunmalarda hiçbir şekilde anılmayan tazminat davası ile BİK'in Basın Ahlak Esasları dolayısıyla tesis ettiği müeyyide kararının mahkemece hakem sıfatıyla incelenmesinin hukuki esaslarının farklı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü gazetesi Kurumumuzun tarafı bulunmadığı Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen tazminat davası neticesinde lehine sonuçlanan kararı kabul etmekte fakat Kurumumuzun müeyyide kararına karşı açtığı İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen ve gazetenin aleyhine sonuçlanan kararı hiçe saymaktadır. Nitekim haberde de İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararından hiç bahsedilmemektedir. Belirtmek gerekir ki Kurumumuz 4 gün süre ile ilan kesme cezasını içeren müeyyide kararını İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kesin kararı üzerine uygulamıştır.

Bir haber nedeniyle ilgili kişilerin tazminat hakkının doğmamış olması Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş kararlarında belirtildiği üzere, basının niteliklerinin artırılması ve etik standartlarının yükseltilmesi gayesiyle yapılan Basın Ahlak Esaslarına riayet incelemesi neticesinde ilgili gazeteye bu yönde bir müeyyide uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de haberin veriliş biçimi ile konusu arasındaki dengenin bozulduğu, nesnellik ölçüsünün ortadan kalktığını vurgulayarak haberin Basın Ahlak Esaslarına aykırı olduğunu hükme bağlamıştır. Bütün bu gerçekler ve İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ortada iken söz konusu yalan haber ile Kurumumuzun hukuksuz müeyyide uyguladığı izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Bu çarpıtma haberle ilgili Kurumumuz her türlü hukuki yola başvuracaktır."

Basın İlan Kurumu, İstanbul, Hukuk, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumundan Sözcü gazetesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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