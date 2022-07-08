Basın İlan Kurumunun "15 Temmuz ve Manşetler Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Basın İlan Kurumunun "15 Temmuz ve Manşetler Sergisi" açıldı

08.07.2022 16:47
Basın İlan Kurumunun "15 Temmuz ve Manşetler Sergisi" açıldı

Basın İlan Kurumu (BİK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılında "15 Temmuz ve Manşetler Sergisi"ni Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açtı.

Basın İlan Kurumu (BİK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılında "15 Temmuz ve Manşetler Sergisi"ni Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açtı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu döneme ait 31 yaygın ve 478 yerel gazetenin kapak sayfası "15 Temmuz ve Manşetler" adlı prestij eserde bir araya getirildi.

Yaygın ve yerel gazetelerin 16-17-18 Temmuz 2016'da yayımlanan manşetleri, darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi hafızalarda tazelemek amacıyla Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sergilendi.

Sergi açılışına katılan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, hafızaları tazelemek ve şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak adına her gün binlerce insanın geçtiği bu güzergahta bir sergi çalışması gerçekleştirdiklerini, serginin bağımsızlığına düşkün bir milletin milli ve manevi değerleri için direnişi ve dayanışmasının resmi olduğunu belirtti.

???????- "15 Temmuz, milletimizin bütün fertlerinin birlikte kazandığı zaferdir"

Onat, 15 Temmuz'u "Bir milletin yeniden dirilişinin, doğuşunun, kendisine karşı topyekun yapılan saldırıların karşısında tekrar ayağa kalkmasının adı" olarak nitelendirerek, "15 Temmuz, milletimizin 7'den 70'e bütün fertlerinin birlikte kazandığı zaferdir. 15 Temmuz, coğrafyamızın ve dünyanın her tarafında özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm mazlum insanların zaferidir. Bu aziz millet, vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkmaya devam ettikçe onu hiçbir kuvvet hedeflerinden, amaçlarından, iddiasından alıkoyamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Basının, hain darbecilere karşı verilen onurlu mücadelenin ve kazanılan zaferin önde gelen kahramanlarından olduğunu belirten Onat, karanlık gecenin seyrini değiştiren, sonrasında devletinin ve milletinin yanında olan basın kuruluşlarına teşekkür etti.

Onat, başta şehit Mustafa Cambaz olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad edip gazilere hayırlı ve uzun ömürler dileyerek, "Darbeye direnenleri, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkanları hürmetle selamlıyor, darbecileri lanetliyor, bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz Derneği Başkanvekili Tarık Şebik'in de açılışına katıldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda yaygın ve yerel gazetenin manşetlerinden oluşan sergi, 15 Temmuz Cuma'ya kadar 06.00-23.59 saatleri arasında görülebilecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumunun '15 Temmuz ve Manşetler Sergisi' açıldı - Son Dakika

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